Bolsonaro critica questão do Enem sobre Marta e jogadora rebate

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta segunda-feira, 18, algumas das questões aplicadas no primeiro dia de provas do Enem, uma delas comparando os salários pagos a Neymar e Marta, principais nomes do país no futebol masculino e feminino, respectivamente.

Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o político classificou as perguntas como ridículas e disse que a comparação é infundada pelo fato do futebol feminino ainda não ser uma realidade no país.

“O banco de questões do Enem não é do meu governo, é de governos anteriores. Tem questões ali ridículas ainda, comparando mulher jogando futebol e homem. Por que a Marta ganha menos que o Neymar. Não tem que ter comparação. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil”, disse Bolsonaro.

O presidente completou a fala justificando faltar apoio de empresas privadas a modalidade. “O que o Neymar ganha por ano, todos os times de futebol juntos no Brasil não faturam por ano. Como que vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso chama-se iniciativa privada. Ela que faz o salário. Ela que mostra para onde o mercado deve ir. Então, [o exame] faz umas questões absurdas sempre pregando a igualdade, mas por baixo”.

Usando dados de 2017, a questão do Enem citada apresenta Marta com um salário anual de 400.000 dólares (2,1 milhões de reais) e 103 gols pela seleção brasileira, resultando em uma média de 3.900 dólares (20.000 reais) por gol. Neymar, por sua vez, tem salário de 14,5 milhões de dólares anuais e 50 gols pelo Brasil, média de 290.000 dólares (1,5 milhão de reais) por tento.

Mais tarde, Marta respondeu com uma declaração em suas redes sociais, sem citar nominalmente o político: “Uns serão lembrados como os melhores da história, já outros..”.