Bolívia quer integrar candidatura sul-americana para sediar Copa de 2030

A Bolívia estará presente na reunião do comitê de candidatura para Copa do Mundo de 2030 que será realizada nesta quarta-feira, 18, em Montevidéu, no Uruguai, com o objetivo de conquistar o apoio de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai e também ser uma das subsedes do torneio.

“Fomos convocados pelo comitê de candidatura para uma reunião na quarta-feira, no Uruguai. Teremos uma série de reuniões, nas quais também buscaremos apoio para o país”, disse o ministro de Esportes da Bolívia, Tito Montaño, em comunicado.

Segundo a nota, o ministro pedirá oficialmente ao comitê para que a Bolívia seja considerada como sede caso o torneio volte a ser realizado na América do Sul.

Argentina, Uruguai e Paraguai confirmaram em novembro do ano passado a intenção de organizar de forma conjunta a Copa do Mundo de 2030. Na semana passada, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, informou que o país também integrará a candidatura sul-americana.

Em dezembro do ano passado, durante cúpula de líderes do Mercosul, o presidente da Bolívia, Evo Morales, confesso fã de futebol, manifestou o desejo de colocar seu país na candidatura.

Morales propôs que dois ou três províncias bolivianas sejam consideradas como subsedes do torneio. E justificou a oferta levando em consideração o maior número de times que disputará a Copa do Mundo, abrindo a possibilidade de a Bolívia fazer parte do torneio – o que só ocorreu em três oportunidades, todas no continente americano: Uruguai-1930, Brasil-1950 e Estados Unidos-1994.

A princípio, a candidatura sul-americana terá como concorrentes a Inglaterra e um bloco formado por Bulgária, Sérvia, Grécia e Romênia.