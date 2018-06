A Copa do Mundo começou nesta quinta-feira, na Rússia, e além de assistir aos jogos, os torcedores poderão acompanhar uma grande quantidade de jogadores que são considerados verdadeiros galãs. Para comemorar o início do campeonato, VEJA preparou um time com onze nomes de atletas de diferentes países que prometem embelezar um pouco mais os jogos do Mundial. Confira a lista:

Alisson Becker

O goleiro natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tem conquistado corações dos fãs da Seleção Brasileira. O jogador do clube italiano Roma ainda arranca suspiros no Instagram ao posar com a filha Helena, de um ano, fruto do casamento com a médica Natália Loewe.

Olivier Giroud

Aos 31 anos, o atacante francês já integra a seleção do país desde 2011. O jogador do clube inglês Chelsea ainda participou do mundial no Brasil, em 2014.

Alex Iwobi

O ponta-esquerda de apenas 22 anos já faz sucesso no time inglês Arsenal e jogará na Copa do Mundo pela primeira vez neste ano, depois de ter entrado para a Seleção da Nigéria (o seu país natal) em 2015.

Cristiano Ronaldo

O extremo-esquerda português de 33 anos já virou uma referência ao se falar de beleza masculina. O jogador do Real Madrid acumula quase 130 milhões de seguidores no Instagram, onde não tem vergonha de exibir o corpo para mostrar a sua própria linha de cuecas.

Aleksandr Kokorin

Para representar o país que sedia o mundial neste ano, o atacante russo já participou da Copa do Mundo de 2014 e integra o time Zenit São Petersburgo no próprio país.

Lionel Messi

O atacante de 30 anos defende o Barcelona atualmente. Na Seleção Argentina, não chamava muita atenção pela beleza quando entrou, em 2005, mas o tempo provou que Messi é um verdadeira galã com o corte de cabelo certo e uma barba bem feita.

Yann Sommer

O goleiro suíço chamou a atenção dos torcedores durante a Copa do Mundo de 2014 e continua impressionando desde então. O integrante do time alemão Borussia Mönchengladbach ainda possui diversos fã-clubes apenas para compartilhar fotos do galã.

Gerard Piqué

O espanhol de 31 anos já é um galã recorrente em mundiais. Representando a Seleção Espanhola desde os 18 anos, o zagueiro chama atenção nas redes sociais em fotos com a esposa, Shakira, e com os dois filhos.

Eiji Kawashima

Aos 35 anos, o goleiro do clube francês Metz já integra a Seleção Japonesa há dez anos. No Instagram, ele ainda gosta de compartilhar fotos com o filhinho, Kensei.

Saeid Ezatolahi

Proibido de jogar na primeira rodada da Copa, por causa de um cartão vermelho em um jogo contra a Coreia do Sul nas eliminatórias asiáticas, o meio-campo iraniano participará pela primeira vez de um mundial aos 21 anos.

Kevin Trapp

O goleiro alemão Kevin Trapp já conhece bem o Brasil desde que começou a namorar a modelo Izabel Goulart. Ainda foi com ela que ele aprendeu português. Hoje, no Paris Saint-Germain, ele continua a treinar o idioma com o colega Neymar.