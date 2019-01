Bola na trave e ‘lambreta’: Paquetá tem boa atuação em vitória do Milan

O Milan venceu o Genoa por 2 a 0, fora de casa, nesta segunda-feira 21 e subiu na classificação do Campeonato Italiano após 20 rodadas. O brasileiro Lucas Paquetá, recém-chegado ao clube italiano, foi novamente titular e se destacou com dribles e um chute de fora da área que parou na trave.

Com a vitória, o clube rubro-negro chegou a 34 pontos, ultrapassando Roma e Lazio, e subiu para a quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Genoa está próximo à zona de rebaixamento, em 14.º, com 20 pontos.

O Milan chegou ao triunfo no segundo tempo: aos 26 minutos, Andrea Conti recebeu na direita e encontrou Fabio Borini, que marcou o primeiro. Aos 37, Suso foi lançado por Patrick Cutrone em rápido contra-ataque e finalizou cruzado para selar o placar.

Mesmo sem marcar, Paquetá foi um dos destaques do Milan. O meia revelado pelo Flamengo conduziu o ataque da equipe e chegou a acertar a trave em belo chute de fora da área no fim do primeiro tempo. No segundo, aplicou uma linda “lambreta” (ou “carretilha”), que até deu certo, mas culminou em contra-ataque do Genoa.

Novamente pelo Campeonato Italiano, o Milan volta a campo no próximo sábado, 26, quando receberá o vice-líder Napoli, em casa. Já o Genoa tentará a recuperação contra o Empoli, no mesmo dia, fora de casa, em duelo direto contra o rebaixamento.