Boca x River: temporal ameaça final da Libertadores na Bombonera

A badalada decisão da Copa Libertadores entre os rivais Boca Juniors e River Plate, marcada para este sábado às 18h (de Brasília) corre risco de ser adiada por causa de uma uma tempestade com fortes ventos em Buenos Aires. A chuva inundou as ruas ao redor do estádio e também o gramado de La Bombonera. A Conmebol anunciará se haverá ou não partida às 16h, pelo horário brasileiro.

Representantes da Conmebol chegaram ao estádio para inspecionar o gramado, mas será o árbitro chileno Roberto Tobar e sua comissão quem decidirão se o campo está em condições de receber o jogo. A poucas horas do início da partida o gramado tem grandes poças. No entanto, a previsão meteorológica estima uma melhora durante o dia.

De acordo com os organizadores, o gramado precisa de 30 minutos a uma hora para drenar totalmente a água. O Boca Juniors tratou de tranquilizar seus torcedores e compartilhou uma imagem em que diz que o sol se aproxima da Bombonera.

🌦 ¡Asoma el sol en La Boca! Desde las 17 se viene la final de la Copa Libertadores. #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/2iYgaS4DK1 — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) November 10, 2018

(com agência AFP)