Boca suspeita que Tevez se lesionou em ‘pelada’ na prisão

Carlos Tevez ganhou as manchetes na Argentina nesta quarta-feira por causa de uma suspeita inusitada. O jogador de 34 anos recebeu dois dias de folga do Boca Juniors na semana passada e aproveitou o tempo livre para visitar seu meio-irmão, Juan Alberto Martínez, no presídio de segurança máxima Bouwer, em Córdoba, na Argentina Ele retornou aos treinos do clube argentino com uma lesão e, segundo informações do jornal argentino Clarín, o Boca suspeita que seu principal jogador tenha se machucado durante uma partida detentos na última terça-feira.

Tevez se reapresentou ao Boca na última quarta-feira, diagnosticado com uma distensão na panturrilha, o que causou estranheza nos bastidores do clube. O irmão do jogador está detido desde 2010 por participar de um assalto a um carro forte.

Segundo os médicos do clube, a lesão pode tirá-lo da equipe por até três semanas, o que o deixaria fora do primeiro jogo contra o Palmeiras, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América, no dia 11 de abril. O atacante é peça importante do Boca Juniors e já marcou três gols em setes jogos desta temporada do Campeonato Argentino.