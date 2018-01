Boca Juniors vence em noite de reestreia de Tevez no Argentino

A reestreia da equipe do Boca Juniors no Campeonato Argentino neste sábado, após o recesso das festas de fim de ano, também consagrou outro regresso importante: a do atacante Carlitos Tevez ao clube de Buenos Aires. O jogador de 33 anos, vindo de uma passagem apagada pelo futebol chinês, atuou na vitória do Boca sobre o Colón por 2 a 0 – nenhum dos gols foi marcado pelo veterano da camisa 32, embora tenha dado passe para o gol de Nahitan Nandez. Mesmo assim, Tevez fez questão de enaltecer seu retorno ao time que o revelou para o mundo:

“Me senti bem, confortável, feliz com a recepção das pessoas. É uma motivação extra entrar em campo e receber o mesmo carinho de sempre. É a sensação de estar vivo novamente. É um prazer pleno, não há sofrimento”, disse Tevez ao sair do gramado de La Bombonera.

Este é o segundo regresso de Carlitos ao Boca. Em 2015, o atacante decidiu trocar a Juventus da Itália, vice-campeã da Europa, pelas cores azul e amarela do clube argentino. Tevez também se destacou no Corinthians, no qual foi campeão brasileiro de 2005, além de passagens pelos clubes ingleses West Ham, Manchester United e o grande rival Manchester City.