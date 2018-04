Boca Juniors quer contratar Buffon para a Libertadores

Gianluigi Buffon disse diversas vezes que esta será sua última temporada profissional. O Boca Juniors, no entanto, está disposto a convencer o veterano goleiro da Juventus a atuar uma temporada em La Bombonera e disputar a Copa Libertadores de 2018. Segundo informações do diário Olé deste domingo, a diretoria do Boca aposta na boa relação de Buffon com Carlitos Tevez, que jogou na Juventus entre 2013 e 2015, para atrair o jogador de 40 anos ao futebol argentino.

O Boca Juniors busca um goleiro experiente para fazer concorrência ao titular Agustín Rossi, de 22 anos. De acordo com o Olé, Agustín Marschesín, do América do México, é o nome que mais agrada a comissão técnica. O presidente Daniel Angelici, por sua vez, procurou os goleiros da seleção argentina Sergio Romero e Willy Caballero (reservas de Manchester United e Chelsea, respectivamente), que disseram ser difícil deixar a Inglaterra neste momento.

Diante deste cenário, a contratação de Buffon passou a ser vista como um sonho possível. O goleiro campeão do mundo com a seleção da Itália em 2006 disse algumas vezes que a única chance de adiar sua aposentadoria seria disputar o Mundial de Clubes em dezembro – cogitava esta hipótese jogando pela Juventus, o que não será mais possível depois da eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Pelo Boca, Buffon teria a chance de conquistar a Libertadores e, assim, chegar ao Mundial de Clubes pela primeira vez na vitoriosa carreira.