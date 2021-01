Boca Juniors conquista a Copa Maradona e faz homenagens ao ídolo

“A Copa Diego Maradona fica em casa”. A frase repetida quase como um mantra pelo Boca Juniors no último domingo, 17, em Córdoba, resumiu o sentimento do clube com a conquista da competição nos pênaltis contra o Banfield, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O título homenageou o maior ídolo argentino, ídolo e torcedor do Boca, que morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória em 25 de novembro do último ano.

A conquista também consolidou o Boca como maior campeão do país na atualidade, com 70 troféus, quatro a mais do que o maior rival River Plate, sendo 48 conquistas nacionais e 22 internacionais.

A competição, criada pela primeira vez para preencher o vazio deixado pelo Campeonato Argentino, cancelado em razão da pandemia do coronavírus, tinha como principal atrativo uma classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Como o Boca já tinha vaga assegurada pelo título argentino, a mesma será direcionada ao Defensa y Justicia, quinto colocado no torneio nacional.

Nas redes sociais, o Boca exaltou a condição de maior campeão do país e agradeceu, principalmente, a homenagem feita pelo Napoli, clube italiano com passagem marcante de Maradona na década de 1980. “Boca campeão, Diego [Maradona] feliz!”, homenagearam os italianos. Os argentinos agradeceram a menção: “Diego para sempre. Força, Napoli!”.

Maradona morreu na casa em que se recuperava de uma cirurgia na cabeça, em Nordelta, na província de Tigre, na região norte da capital Buenos Aires. A morte ainda passa por investigação.

No primeiro jogo do Boca após o seu falecimento, contra o Newell’s Old Boys, em 29 de novembro, os jogadores do clube comemoraram em direção ao camarote do ídolo com aplausos. A filha do jogador, Dalma Maradona, estava no local e se emocionou com as homenagens. O clube passou a utilizar uma enorme bandeira escrito “Diego eterno”.

Carlos Tévez, um dos jogadores mais próximos de Maradona, também não escondeu a emoção com a conquista. O jogador ainda contou viver uma luta familiar envolvendo a saúde de seu pai, que está internado e com condição considerada irreversível. “É Muito difícil. Lamentavelmente, meu velho já não tem mais possibilidades e eu terei de explicar a minhas filhas a situação do avô delas. É muito difícil para mim, para minha mãe, meus irmãos, para todos”, disse o atacante de 36 anos.

#ESPNF10 📺 | #ESPN #CopaDiegoMaradona 🇦🇷 El dolor de Tevez tras confirmar una mala noticia sobre la salud de su padre. ¡Fuerza, Carlitos! ⚽🙏 pic.twitter.com/BkM1E5xYLn — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 18, 2021