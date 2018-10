Boca Jrs. x Palmeiras: duelo histórico e apimentado na Libertadores

Boca Juniors x Palmeiras já se tornou um autêntico clássico do futebol sul-americano. Velhos conhecidos, os gigantes de Argentina e Brasil se reencontram nesta quarta-feira, no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores de 2018, em La Bombonera, em Buenos Aires, a partir das 21h45 (de Brasília). O clube brasileiro leva vantagem no confronto histórico, mas sofreu diante do Boca algumas de suas derrotas mais dolorosas. Como na final de 2000, o técnico palmeirense nesta noite será Luiz Felipe Scolari, que, em ótimo momento, tentará surpreender o hexacampeão do torneio.

Os dois já se encontraram na primeira fase desta edição. Time com melhor campanha, o Palmeiras empatou com o Boca, em casa, por 1 a 1, e venceu por 2 a 0, na Bombonera, ainda sob o comando de Roger Machado. Em Libertadores, foram oito encontros, com duas vitórias do Palmeiras, uma do Boca e cinco empates. O mais recordado triunfo alviverde aconteceu na primeira fase de 1994: 6 a 1 no Palestra Itália, com show da equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo, até hoje a maior derrota sofrida pelo Boca no torneio.

Mas mesmo sem vitórias, o Boca frustrou duas vezes o Palmeiras em jogos históricos em solo brasileiro. Após empates nos dois jogos, a equipe do craque Juan Román Riquelme, do goleiro Oscar Córdoba e do atacante Guillermo Barros Schelotto, atual treinador do Boca, o time argentino venceu o Palmeiras de Alex na final de 2000, no Morumbi, e na semifinal de 2001, no Palestra Itália. Em ambas, o Palmeiras protestou muito contra a arbitragem.

Em jogos oficiais, os clubes ainda se enfrentaram mais duas vezes, pelas quartas de final da Copa Mercosul de 1998 (vitória brasileira por 3 a 1 em São Paulo e empate em 1 a 1 em Buenos Aires). Somando amistosos, a vantagem do Palmeiras é ainda maior: oito vitórias, 12 empates e apenas três derrotas, em 23 jogos.

Boca, um histórico carrasco brasileiro

Há, no entanto, um fator que assusta o Palmeiras no duelo desta quarta-feira: o retrospecto do Boca Juniors em mata-duelos de mata contra clubes brasileiros. Em 17 confrontos contra brasileiros, o Boca venceu 14 e perdeu apenas três. O clube azul e ouro, que durante a década de 2000 ficou marcado como “bicho-papão” dos brasileiros, já tirou da competição Cruzeiro (3 vezes), Corinthians (2), Palmeiras (2), Grêmio, Flamengo, Santos, Vasco, Fluminense, Paysandu e São Caetano (uma vez). Os três clubes do país que eliminaram o Boca em mata-matas foram o Santos, na decisão de 1963, o Fluminense, na semifinal de 2008, e o Corinthians, na final de 2012.