BlackoutTuesday: o futebol se impõe diante do racismo (Neymar, inclusive)

Vários dos principais jogadores de futebol do mundo se uniram nesta terça-feira 2 ao Blackout Tuesday (terça do apagão, na tradução), um movimento que foi disseminado nas redes sociais para combater o racismo. Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar são alguns dos jogadores que participaram da manifestação e publicaram imagens completamente pretas em suas redes.

O “apagão” começou na madrugada desta terça, quando diversas personalidades da indústria musical começaram a publicar as fotos, seguidas das hashtags de apoio ao movimento negro, como Black Lives Matter (Vidas negras importam, em português). As manifestações alcançaram jogadores de vários clubes espalhados pela Europa e crescem cada vez mais.

Continua após a publicidade

Os jogadores começaram a se manifestar contra o racismo por causa da morte do americano George Floyd, negro que foi morto em Minneapolis, na semana passada, por um policial que o sufocou ao ajoelhar em seu pescoço durante vários minutos. No vídeo, o homem de 46 dizia que não conseguia respirar, mas o policial, hoje preso, continuou. O caso gerou manifestações violentas nos Estados Unidos e mobilizou atletas e celebridades.

O “apagão” começou na madrugada desta terça, quando diversas personalidades da indústria musical começaram a publicar as fotos, seguidas das hashtags de apoio ao movimento negro, como Black Lives Matter (Vidas negras importam, em português). As manifestações alcançaram jogadores de vários clubes espalhados pela Europa e crescem cada vez mais.

Continua após a publicidade

A Fifa pediu nesta terça-feira que as ligas tenham ‘bom-senso’ e não punam jogadores que se protestarem dentro de campo. Na última rodada do Campeonato Alemão, jogadores homenagearam Floyd ao comemorar gols. O inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, tirou a camisa para mostrar a mensagem “Justiça para Floyd”. Já francês Liliam Thuram, do Borussia Mönchengladbach, se ajoelhou no gramado em referência a um gesto popularizado pelo jogador de futebol americano Colin Kaepernick, em 2016, para denunciar a violência policial contra negros nos Estados Unidos.

“A Fifa entende totalmente a intensidade dos sentimentos e preocupações expressadas por muitos jogadores à luz das trágicas circunstâncias do caso George Floyd. A aplicação das leis do jogo aprovadas pela International Board fica a critério dos organizadores das ligas, que deveriam utilizar o bom-senso e considerar o contexto que envolve os eventos”, explicou a entidade, de acordo com a agência AP.

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade #BLM #blackouttuesday Continua após a publicidade A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Jun 2, 2020 at 7:23am PDT

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿… #blackouttuesday A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe) on Jun 2, 2020 at 5:50am PDT Continua após a publicidade

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Black Lives Matter ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻#BlackOutTuesday A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Jun 2, 2020 at 2:33am PDT

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade #BlackOutTuesday✊🏾 Continua após a publicidade A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Jun 2, 2020 at 8:38am PDT

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade #blackouttuesday A post shared by Marcus Rashford (@marcusrashford) on Jun 2, 2020 at 12:43am PDT Continua após a publicidade

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade 🙏🏿🙏🏻 Continua após a publicidade A post shared by Toni Kroos (@toni.kr8s) on Jun 2, 2020 at 7:32am PDT

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 A post shared by Raheem Sterling x 😇 (@sterling7) on Jun 2, 2020 at 6:03am PDT Continua após a publicidade

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade #blackouttuesday A post shared by Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) on Jun 2, 2020 at 1:25am PDT

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade #blackouttuesday ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻✊ Continua após a publicidade A post shared by Harry Kane (@harrykane) on Jun 2, 2020 at 4:18am PDT

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade #BlackOutTuesday 🖤 A post shared by Gini Wijnaldum (@gwijnaldum) on Jun 2, 2020 at 3:21am PDT Continua após a publicidade

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Black Lives Matter ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏻 #blackouttuesday A post shared by Frenkie de Jong (@frenkiedejong) on Jun 2, 2020 at 4:14am PDT

View this post on Instagram Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Continua após a publicidade Contre le racisme! ✊✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 #BlackoutTuesday #alllivesmatter A post shared by Franck Ribéry (@franckribery7) on Jun 2, 2020 at 8:05am PDT