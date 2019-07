Biro Biro sofre parada cardíaca em treino do Botafogo, mas passa bem

Recém-contratado pelo Botafogo, o atacante Biro Biro, de 24 anos, sofreu uma parada cardíaca durante o treino que o elenco do time carioca realizou na tarde desta terça-feira, 16, em um dos campos do Engenhão. O jogador caiu desacordado no gramado e, após ser amparado pelos seus companheiros, foi reanimado nos vestiários do local durante socorro de emergência feito pelo cardiologista do clube, Eduardo Amorim.

Por meio de uma publicação em sua página no Twitter, o Botafogo informou que o atleta foi encaminhado a um hospital e está sendo acompanhado pelo doutor Ricardo Bastos, médico do clube, que também participou do atendimento ao atacante no estádio Nilton Santos. “O quadro do atleta é estável e o mesmo passará por exames”, revelou a nota.

Biro Biro foi contratado por empréstimo junto ao Nova Iguaçu e foi oficializado como reforço botafoguense apenas na semana passada, embora já estivesse treinando com o elenco alvinegro desde o último dia 1º. Antes disso, ele esteve no São Paulo, no qual foi pouco aproveitado, no primeiro semestre do ano, após passar uma temporada no Shanghai Shenxin, da China.

No ano passado, por sua vez, o atacante precisou passar por um procedimento médico, chamado de ablação, para corrigir uma arritmia cardíaca, detectada no período em que ele estava atuando no futebol chinês. Este tipo de cirurgia, a qual ele foi submetido no Rio de Janeiro, é realizada por meio de cateteres, sem a necessidade de abertura do tórax para acesso ao coração, possibilitando uma rápida recuperação.

Biro Biro ficou com uma inflamação no coração após sofrer algumas arritmias cardíacas, mas foi liberado para continuar atuando depois de ser operado. Nesta terça-feira, ele foi internado em um hospital na Gávea, onde será submetido a exames complementares para investigar a gravidade do seu problema. O atleta não participa de uma partida oficial desde o dia 24 de fevereiro, quando disputou um dos apenas dois jogos que fez pelo São Paulo.

O jogador rescindiu seu contrato com a equipe do Morumbi, que era válido até dezembro de 2022, mas o clube paulista tem prioridade para comprar os direitos econômicos do jogador até 31 de dezembro, caso ele tenha bom desempenho.