Bielsa opta por fair play e Leeds adia possibilidade de acesso

O técnico argentino Marcelo Bielsa, conhecido como “louco” por algumas atitudes peculiares em sua carreira, foi protagonista na penúltima rodada da segunda divisão inglesa neste domingo, 28, em que seu time, o Leeds United, empatou em 1 a 1 com o Aston Villa. Biela pediu para que seu time sofresse um gol por fair play (jogo limpo) em respeito ao adversário.

A confusão começou aos 27 minutos da segunda etapa, quando o meia Mateusz Klich marcou o primeiro gol para o Leeds quando o time do Aston Villa havia parado para atendimento a um jogador da equipe. Os jogadores do Villa esperaram fair play dos rivais, mas Klich não parou, levou a bola até sua área e marcou o gol.

Houve confusão, reclamação e o atacante do Aston Villa, Anwar El Ghazi, foi expulso por agredir o autor do gol. Insatisfeito com o que viu, o técnico Bielsa pediu para que seu time deixasse o adversário empatar na saída de bola, que aconteceu aos 32 minutos. Albert Adomah fez o gol do Aston Villa, apesar da insatisfação de alguns jogadores do Leeds, que não queria permitir o empate, caso do capitão Pontus Jansson.

Essa foi TODA a confusão, que começou num tiro de meta (!) pic.twitter.com/X9WfDCyvHs — Championship Brasil (@championshipbr) April 28, 2019

Pontus Jansson ficou FULL PISTOLA com a orientação de Bielsa de deixar o Aston Villa empatar. Realmente foi muito estranhopic.twitter.com/brcuWGYLC0 — Championship Brasil (@championshipbr) April 28, 2019

Depois do jogo, Bielsa explicou os motivos pelos quais deixou o adversário empatar. “Nós não demos um gol. Apenas devolvemos. Todo mundo viu o que aconteceu. Expressamos nossa interpretação do que aconteceu pelo que fizemos”, disse o argentino ao canal italiano Sky Sports. “O futebol inglês é conhecido por isso (pelo jogo justo). Não preciso comentar sobre o fato, que é comum aqui”, completou.

O Leeds United é o terceiro colocado da segunda divisão inglesa, com 83 pontos. Em caso de vitória, chegaria a 85 e entraria na última rodada com possibilidades remotas de conseguir a segunda colocação, que daria acesso direto à primeira divisão. Com o empate, a equipe será obrigada a disputa os playoffs da segunda divisão, contra outras três equipes, por uma vaga na primeira divisão. Entre as equipes está o Aston Villa, quinto colocado com 76 pontos. Norwich City e Sheffield United já garantiram acesso direto.