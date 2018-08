Besiktas anuncia contratação do goleiro Karius antes da hora

O Besiktas deve anunciar a contratação do goleiro alemão Loris Karius nas próximas horas. No entanto, nesta sexta-feira, o clube turco acabou publicando uma foto que comprova a contratação antes de oficializar o acerto com o ex-goleiro do Liverpool. A foto foi removida do perfil do Besiktas e substituída por uma com legenda que indica a nova contratação: “Venha para o Besiktas. Novo episódio em breve…”.

Karius falhou duas vezes na derrota do Liverpool para o Real Madrid, na final da última edição da Liga dos Campeões da Europa, vencida pelos espanhóis por 3 a 1. Em julho, o Liverpool contratou o brasileiro Alisson para ser o titular da equipe nesta temporada.