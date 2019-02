Benzema torna-se quinto mais artilheiro da história da Liga dos Campeões

Com os dois gols marcados contra o Borussia Dortmund, o francês Karim Benzema entrou para a história da Liga dos Campeões, tornando-se o quinto maios artilheiro da história do torneio.

Com os dois gols marcados, ele se igualou ao seu compatriota, Thierry Henry, ambos com 50 gols marcados. No entanto, ainda está longe do seu companheiro de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que apesar de ter marcado apenas dois gols nesta temporada, tem 95 gols na história do torneio.

Benzeman deixou para trás Ibrahimovic, que não disputa o torneio nesta temporada e tem 48 gols. O francês também passou o ucraniano Shevchenko, que também tem 48 gols no torneio e Alfred Di Stéfano, outro ex-craque do Real Madrid, com 49 gols na competição.

Veja a lista dos maiores artilheiros da Liga dos Campeões

5° – Benzema – 50 gols em 88 jogos