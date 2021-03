Benzema será julgado por caso de ‘sextape’ e pode pegar 5 anos de prisão

Um dos principais jogadores do Real Madrid, o atacante francês Karim Benzema será julgado pela justiça francesa de 20 a 22 de outubro sob acusação de “cumplicidade em tentativa de chantagem” envolvendo o ex-companheiro de seleção Mathieu Valbuena, atualmente no Olympiacos, da Grécia. O anúncio foi feito pela promotoria do tribunal de Versalhes.

Em caso de condenação, Benzema corre risco de até cinco anos de prisão e multa de 75.000 euros (507.000 reais). O caso aconteceu em 2015, quando Valbuena prestou queixa contra criminosos que ameaçavam tornar público um vídeo de conteúdo íntimo do jogador, que ficou conhecido como “sextape”, cobrando milhares de euros para a sua não publicação.

A acusação contra Benzema tem como base uma conversa particular entre os atletas, em outubro de 2015, em Clairefontaine, centro de treinamento da seleção francesa, quando o camisa 9 do Real Madrid afirmou que poderia “apresentar alguém de confiança” para ajudá-lo “a controlar” a possível divulgação do vídeo.

O jogador é suspeito de ter intermediado o contato e incentivado o ex-companheiro a pagar os chantagistas. A polícia interceptou seis registros telefônicos no período, um deles com Karim Zenati, amigo de infância de Benzema. Nelas, Benzema faz piadas sobre o caso, fato visto como comprometedor pela juíza. “Pode-se escutar durante a conversa que estou fazendo piada, mas falo apenas em ajudá-lo. Não havia segundas intenções”, alegou Benzema.

Além de Benzema, outras quatro pessoas também passarão por julgamento da justiça francesa. “Acredito que tudo é um grande mal-entendido. A princípio, eu só queria ajudá-lo porque já haviam feito algo parecido comigo. E se trata de alguém que joga comigo na seleção da França, é um amigo”, disse Benzema ainda em 2015 à juíza de instrução de Versailles, Nathalie Boutard.

O caso envolvendo os jogadores afastou ambos de convocações para a seleção. Mesmo em ótima fase no Real Madrid, Benzema não é convocado desde outubro de 2015. Em janeiro, ele voltou a se manifestar sobre o assunto: “até quando essa farsa vai durar, hein?”, publicou em sua conta no Instagram.

Benzema chegou ao Real Madrid ainda em 2009. Na atual temporada, tem 23 gols marcados – 17 deles no Campeonato Espanhol, cinco na Liga dos Campeões da Europa e um na Supertaça da Espanha -, além de seis assistências em 32 partidas disputadas. O nome do jogador já foi especulado recentemente em um possível retorno ao Lyon, onde foi formado, e para a Juventus, por indicação do atacante português Cristiano Ronaldo.