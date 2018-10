Benzema ironiza acusação de agressão e sequestro a empresário

O atacante Karim Benzema, do Real Madrid, rebateu, na última quinta-feira, as acusações feitas pelo seu ex-empresário, Léo D’Souza, que alegou ter sofrido agressão e tentativa de sequestro por pessoas próximas ao jogador francês no último dia 7, em frente a um bar de Paris.

“Um parente de Benzema toca o braço de D’Souza, é um rapto. D’Souza é espancado, mas não passa nenhum dia no hospital. D’Souza diz que Benzema estava no carro (em que, supostamente, o empresário foi agredido), tese rejeitada pelo investigadores. Este mundo é sério?”, ironizou o jogador, em suas redes sociais.

Léo D’Souza afirma ter sido agredido por uma pessoa próxima ao atacante francês, que tentou colocá-lo a força em uma caminhonete no último dia 7, em frente a um bar de Paris. Na ocasião, Benzema estava assistindo ao jogo entre Paris Saint Germain e Lyon, no Parque dos Príncipes.

« Un proche de Benzema touche le bras de De Souza, c’est un enlevement » « De Souza est roué de coups, il n’a aucun jour d’ITT » « De Souza dit que Benzema était dans le Van, thèse écartée par les enquêteurs » Ce monde est-il sérieux ? #FautArreter #Givemeabreak #CTrop pfff 🤮 — Karim Benzema (@Benzema) October 18, 2018

Nesta sexta-feira, Sylvain Cormier, advogado de Benzema, acusou o empresário de ter tentado roubar dinheiro do atacante francês. Cormier ressaltou que as alegações de D’Souza são ‘um subterfúgio’ para tentar ocultar a sua tentativa de fraude. A Promotoria de Paris iniciou uma investigação do caso.