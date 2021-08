Benfica segura pressão do PSV e avança à fase de grupos da Champions

O Benfica está de volta à fase de grupos da Liga dos Campeões após empatar em 0 a 0 com o PSV, em Eindhoven, na tarde desta terça-feira, 24. Mesmo jogando com um jogador a menos desde a expulsão do zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo, aos 32 minutos da primeira etapa, a equipe portuguesa segurou a pressão holandesa e avançou, pois havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 em Lisboa.

Além de Veríssimo, o Benfica contou com os brasileiros Gilberto, Morato e Everton Cebolinha. Terminada a partida, o técnico Jorge Jesus celebrou com seus atletas a classificação, que rende uma premiação de ao menos 37 milhões de euros. No ano passado, a tradicional equipe lisboeta caiu nos playoffs diante do Paok, da Grécia, então dirigido por Abel Ferreira, hoje técnico do Palmeiras.

Também nesta terça, mais duas equipes garantiram vaga na elite europeia. O Young Boys, da Suíça, bateu o húngaro Ferenváros por 3 a 2 fora de casa (fechando o placar agregado em 6 a 4), e o Malmo, da Suécia, bateu o por 2 a 1 para o Ludogorets, da Bulgária por 2 a 1 (4 a 1 no global). Na quarta-feira, 25, outros três duelos terão definição: Shakhtar Donetsk x Monaco, Dínamo Zagreb x Sheriff, Brondby x RB Salzburg.