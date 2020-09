Benfica de Jorge Jesus decepciona é eliminado na fase prévia da Champions

O técnico Jorge Jesus trocou o Flamengo pelo Benfica com o objetivo de recolocar o clube de Lisboa na elite do futebol europeu. No entanto, sua primeira experiência no retorno à equipe terminou em decepção: uma derrota por 2 a 1 para o PAOK, na Grécia, na tarde desta terça-feira, 15, representou a eliminação do time na primeira fase preliminar da Liga dos Campeões.

A pandemia do coronavírus atrasou a última edição da Champions e também provocou mudanças no atual regulamento, fazendo com que todas as fases prévias fossem decididas em jogo único. Jogando fora de casa, sem a presença de público, Jorge Jesus escalou dois de seus reforços brasileiros para a temporada, Everton Ribeiro e Pedrinho, como titulares. Os ex-jogadores de Grêmio e Corinthians, respectivamente, fizeram um bom primeiro tempo e assustaram em chutes de bola parada. Pizzi ainda mandou uma bola na trave para o Benfica, mas o placar se manteve inalterado.

Na segunda etapa, o PAOK equilibrou as forças e chegou ao gol em infelicidade de outro reforço de peso do Benfica, o belga Jan Verthonghen, que tentou cortar cruzamento e marcou contra. O nervosismo tomou conta do time lisboeta, que ainda levou o segundo, em bonita jogada individual de Andrija Zivkovic. O Benfica descontou nos acréscimos com gol de cabeça do português Rafa Silva, mas já era tarde.

O PAOK enfrentará na próxima fase, a última antes da fase de grupos, o Krasnodar, da Rússia (quem vencer entrará na elite europeia pela primeira vez). Já o Benfica terá de focar suas atenções à disputa da Liga Europa e do Campeonato Português.