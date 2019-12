Bélgica fecha 2019 no topo do ranking da Fifa; Brasil é 3º

A seleção brasileira encerrará 2019 na terceira colocação do ranking da Fifa, que foi atualizado nesta quinta-feira, 19. A Bélgica se manteve na liderança pelo segundo ano consecutivo, enquanto a França, atual campeã mundial, aparece como vice-líder.

O Brasil, que perdeu para Argentina e bateu a Coreia do Sul na última data-Fifa do ano, tem 1.712 pontos, os mesmos da lista revelada um mês atrás. Os belgas aparecem na ponta do ranking com 1.765 pontos, seguidos pelos franceses, com 1.733 pontos.

O top 10 do ranking tem seis europeus e quatro sul-americanos e é completado por Inglaterra, Uruguai, Croácia, Portugal, Espanha, Argentina e Colômbia, que ocupam da quarta até a décima posição, nesta ordem.

A partir de março de 2020, a seleção brasileira iniciará a campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. O adversário na estreia será a Bolívia, 75ª colocada e última entre as filiadas à Conmebol. Entre os outros concorrentes, o Chile está em 17º; o Peru em 21º; a Venezuela em 25ª; o Paraguai em 40º; e o Equador em 63º.

O ranking da Fifa funciona com métodos parecidos ao do ranking da ATP, mas levando em conta o desempenho das seleções nos últimos quatro anos, com peso maior para os pontos do último ano (100% do valor), e menores para os seguintes, com 50%, 30% e 20% respectivamente.

Os dez primeiros colocados no ranking da Fifa:

1. Bélgica 1.765 pontos.

2. França 1.733.

3. Brasil 1.712.

4. Inglaterra 1.661.

5. Uruguai 1.645.

6. Croácia 1.642.

7. Portugal 1.639.

8. Espanha 1.636.

9. Argentina 1.623.

10. Colômbia 1.622.