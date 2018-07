O penúltimo jogo da Copa do Mundo de 2018 será entre Bélgica e Inglaterra, neste sábado, a partir das 11h (de Brasília), no Estádio São Petersburgo. As duas equipes derrotadas nas semifinais disputam o terceiro lugar da competição. O jogo é um aquecimento para a final França x Croácia, no domingo, mas não está sendo tratado como uma partida sem importância.

Uma vitória da Inglaterra significaria o segundo melhor desempenho da história da seleção em Copas – atrás apenas do título em 1966. Por enquanto, a equipe de Harry Kane e Jordan Pickford igualou o feito alcançado pela geração de Gary Lineker e Paul Gascoigne, quarta colocada no Mundial de 1990. Além disso, a Inglaterra quer se despedir da boa campanha na Rússia superando uma seleção “de peso”. “Não vencemos nenhum dos melhores times até agora e queremos aproveitar essa oportunidade”, apontou o técnico inglês Gareth Southgate.

A Bélgica, por sua vez, busca assegurar o posto de melhor geração da história do país. Caso derrotem a Inglaterra neste sábado, Eden Hazard e companhia terão conseguido a mais destacada campanha de sua seleção em Mundiais, superando o quarto lugar da equipe de Jean-Marie Pfaff e Jan Ceulemans na Copa de 1986. Segundo a imprensa belga, há ainda uma motivação bem mais mundana. De acordo com o jornal belga Le Soir, a federação do país prometeu um prêmio de 1,4 milhão de reais (313 mil euros) para cada jogador em caso de vitória.

A partida também reserva a disputa pela artilharia da Copa do Mundo: os atacantes Harry Kane e Romelu Lukaku lutarão pela chuteira de ouro do torneio. O inglês lidera a corrida com seis gols, mas não marca desde as oitavas de final. O belga tem quatro gols e também passa por uma “seca”: não marca desde a segunda rodada do Mundial. Os dois centroavantes ainda terão que torcer contra o jovem Kylian Mbappé, que marcou três gols no torneio e joga a final contra a Croácia no próximo domingo.

Em tempo: Inglaterra e Bélgica já se enfrentam nesta Copa, em um jogo pouco memorável da fase de grupos. Já classificadas, as duas equipes entraram em campo com muitos reservas e pouca emoção. Os belgas venceram por 1 a 0 com um belo gol de Adnan Januzaj. A seleção inglesa, inclusive, foi acusada de não se esforçar propositalmente com o objetivo de ficar em segundo lugar no grupo e cair em uma chave mais fácil no mata-mata. Espera-se, neste sábado, uma partida mais animada.