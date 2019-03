Beckham cai em pegadinha e se irrita com estátua em sua ‘homenagem’

David Beckham foi vítima de uma hilária pegadinha no último domingo, 11, no programa The Late Late Show, da emissora americana CBS. O ex-jogador inglês ganhou uma estátua do Los Angeles Galaxy, clube dos Estados Unidos pelo qual atuou, mas em brincadeira realizada antes da homenagem oficial, foi surpreendido com uma escultura falsa, com detalhes totalmente distorcidos, como um queixo enorme.

Beckham foi convidado para ver como ficou sua estátua um dia antes de seu lançamento oficial e não escondeu sua irritação ao se deparar com o modelo falso, criado pelo programa do apresentador James Corden. Quando os supostos funcionários do Galaxy puxaram o pano que cobria a estátua e aplaudiram, Beckham demorou alguns segundos para sorrir, sem jeito, e aplaudir, enquanto seus amigos gargalhavam. Até o presidente do Galaxy, Chris Klein, foi envolvido na pegadinha para ajudar a ludibriar o amigo.

“Está um pouco diferente do que vi quando falamos em Chicago”, disse Beckham, constrangido, ao ator que interpretava o escultor. “Olhe meu queixo, meu olho… a única coisa que está boa é o meu cabelo”, disse o símbolo sexual do esporte, já demonstrando irritação. “Ele está sendo muito educado, apesar de estar terrível”, se divertiu o apresentador do programa.

Antes de revelarem a pegadinha, os membros do programa ainda simularam um acidente quando uma empilhadeira derrubou e quebrou a estátua. “Você provavelmente me fez um favor”, esbravejou o jogador. Quando a situação foi explicada, Beckham não conteve os risos e abraçou o compatriota Corden.

David Beckham disputou seis temporadas pelo Los Angeles Galaxy e se tornou um símbolo da equipe, ajudando na promoção e divulgação do clube mundo afora. Dentro de campo, marcou 20 gols em 124 jogos e levantou duas taças da MLS, a liga profissional de futebol dos Estados Unidos. A estátua real de Beckham foi inaugurada no estádio do clube, no início deste mês.