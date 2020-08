Bayern vence Lyon por 3 a 0 e está na final da Champions

O Bayern de Munique fez o que se esperava dele nesta quarta-feira, 19. O time alemão, para muitos o favorito para conquistar a Liga dos Campeões depois de aplicar algumas goleadas na edição deste ano, despachou a surpresa Lyon e está classificado para a final. Serge Gnabry, duas vezes, e Robert Lewandowski marcaram na vitória por 3 a 0 no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Apesar de levar dois sustos no início do jogo com chegadas de Memphis Depay, que perdeu cara a cara com o goleiro Neuer, e Karl Toko Ekambi, com uma bola na trave após um contra-ataque, o Bayern construiu o placar no primeiro tempo. E com dois gols de Gnabry. No primeiro, o atacante veio driblando os adversários da direita para o meio e finalizou forte de perna esquerda, da entrada da área, para fazer um golaço. Aos 32, Lewandowski perdeu um gol que não costuma perder após cruzamento rasteiro de Ivan Perišić, mas Gnabry estava lá para pegar o rebote e fazer o 2 a 0.

Já no final da partida, Lewandowski, sempre ele, deixou sua marca. O polonês aproveitou cobrança de falta da direita e, de cabeça, marcou o seu 15º na Champions. O camisa 9 é o artilheiro da competição com cinco bolas na rede a mais do que o segundo colocado Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e está a apenas dois gols de igualar o recorde de Cristiano Ronaldo em uma única edição do torneio.

O Bayern segue em busca do sonho pelo hexacampeonato da Liga dos Campeões. Tricampeão entre 74 e 76 e com outros dois títulos em 2001 e 2013, enfrenta uma equipe estreante na final, o Paris Saint-Germain, de Neymar e Kylian Mbappé. O duelo mais esperado do futebol europeu na temporada acontece neste domingo, 23, às 16h (horário de Brasília).

