Bayern recebe o Real Madrid na semi da Champions; saiba como assistir

O Bayern de Munique recebe o Real Madrid na Allianz Arena, na Alemanha, nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), pelo primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será transmitido, ao vivo, em TV aberta pela Globo e pela Band e em Tv fechada pelo Esporte Interativo.

Os alemães tentarão neutralizar Cristiano Ronaldo, principal arma do Real Madrid e artilheiro da competição com 15 gols. Em 2014, o português marcou dois gols nas semifinais da Liga dos Campeões que ajudaram o time espanhol a eliminar os alemães. Já no ano passado, Cristiano Ronaldo fez cinco gols em dois jogos contra o Bayern, nas quartas de final.

O Bayern conta com um forte elenco e a estrela do técnico Jupp Heynckes, que reassumiu o time após a saída de Pep Guardiola. Sob seu comando, o time alemão conquistou seu quinto título da Champions, em 2013, eliminando o Real Madrid na semifinal.

Os números gerais do histórico do confronto entre Bayern e Real na Liga dos Campeões apontam um equilíbrio impressionante: em 24 jogos, foram 11 vitórias para cada lado e dois empates, com 37 gols da equipe espanhola e 36 da alemã.

Prováveis escalações:

Bayern: Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jéröme Boateng e David Alaba; Javi Martínez e Thiago Alcântara; Arjen Robben, Franck Ribéry, Thomas Müller e Robert Lewandowski

Técnico: Jupp Heynckes

Real Madrid: Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane e Marcelo; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos e Isco; Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Zinedine Zidane