Bayern empata e adia conquista do título

No 100° jogo de Guardiola no Campeonato Alemão, bastava uma vitória para o Bayern conquistar o Campeonato Alemão. Mesmo com a vitória de 5 x 1 do Borussia Dortmund, em casa, contra Wolfsburg, o time de Munique precisava apenas de uma vitória para a taça. Contudo, em casa, contra o Borussia Mönchengladbach, o Bayern empatou por 1 x 1 e adiou o sonho do título.

O craque do Bayern, Thomas Müller marcou logo com seis minutos da primeira etapa, com assistência de Kimmich.

Todavia, aos 27 da segunda etapa, André Hahn empatou para o Gladbach com assistência de Stindl.

Com esse resultado, o Bayern chegou a 82 pontos, cinco a mais que o vice-líder Borussia Dortmundo. Faltando duas rodadas ou seis pontos em disputa, o time de Munique ainda não pode comemorar. Na próxima rodada, o Bayern visita o Ingolstadt e uma vitória da o título ao time de Munique.

