Bayern de Munique sagra-se campeão alemão (mas ainda não está de férias)

O Bayern de Munique venceu o Werder Bremen nesta terça-feira 16, por 1 a 0, e garantiu o título antecipado do Campeonato Alemão. Jogando fora de casa, o time bávaro confirmou o favoritismo e, com gol do atacante Robert Lewandowski, levantou seu oitavo troféu consecutivo da Bundesliga – o trigésimo em 120 anos de história.

O já enfraquecido time de Bremen, vice-lanterna da competição, não pôde nem contar com o apoio de sua torcida – afinal, todos os jogos na Alemanha são realizados com portões fechados. Com isso, a equipe mandante foi pressionada durante a maioria do tempo.

A retranca funcionou até os 42 minutos do primeiro tempo, quando Lewandowski invadiu a área, matou no peito e bateu de primeira para abrir o placar, após belo lançamento do zagueiro Jerome Boateng. O atacante polonês, de quebra, chegou aos 31 gols em 28 jogos na Bundesliga e praticamente garantiu a artilharia da competição. O Werder até assustou nos minutos finais, quando o lateral Alphonso Davies foi expulso, mas não conseguiu o empate.

A comemoração do título foi um pouco diferente do habitual, por causa do protocolo sanitário que obriga o distanciamento de jogadores e funcionários, além da ausência dos torcedores. Os jogadores não cumpriram a recomendação e se abraçaram depois do apito final, mas de uma forma menos calorosa. A comemoração contida de Oliver Kahn, ídolo do clube, nas arquibancadas resumiu o ambiente do título do Bayern.

O Bayern era perseguido pelo Borussia Dortmund, mas a vitória deu o título aos bávaros com duas rodadas de antecedência. Agora, a disputa na Bundesliga será por duas vagas na Liga dos Campeões. Red Bull Leipzig, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen disputam ponto a ponto o 3º e o 4º lugar.

O título ainda não significa que o clube alemão entrará de férias, afinal, eles ainda disputam a Liga dos Campeões. A princípio, a Uefa retomará a Champions em agosto, com final marcada para o dia 29. O Bayern ainda está nas oitavas de final, mas venceu o Chelsea no jogo de ida, em Londres, por 3 a 0 e está praticamente garantido nas quartas. A equipe ainda terá duas rodadas da Bundesliga para se preparar, mas a pausa até o reinício da Champions poderá ser um problema.