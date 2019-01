Bayern contrata Pavard, autor do gol mais bonito da Copa de 2018

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira sua primeira contratação para a temporada 2019/2020: o lateral francês Benjamin Pavard, campeão da Copa do Mundo de 2018 e autor do gol eleito o mais bonito do torneio na Rússia, diante da Argentina. O jogador de 22 anos permanecerá no Stuttgart, clube que defende desde 2016, até o fim do primeiro semestre.

“Eu posso confirmar que Benjamin Pavard irá se juntar a nós em um acordo de cinco anos a partir de julho de 2019”, afirmou o diretor esportivo Hasan Salihamidzic, ao Twitter oficial do clube bávaro. O Bayern não revelou os valores da transação, mas, de acordo com a imprensa alemã, eles chegariam a 35 milhões de euros (cerca de 149 milhões de reais).

Pavard foi revelado pelo Lille em 2015 e, um ano depois, foi contratado pelo Stuttgart. Foi convocado por Dider Deschamps para a seleção francesa pela primeira vez em 2017 e, foi uma das revelações no Mundial da Rússia – foi o dono da lateral-direita da equipe campeã, além de marcar o gol decisivo diante da Argentina, nas oitavas de final.