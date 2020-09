Bayern bate Sevilla e é campeão da Supercopa da Europa

O Bayern de Munique é, definitivamente o rei do futebol europeu em 2020. Um mês depois de bater o PSG na final da Liga dos Campeões, o clube alemão bateu o Sevilla, campeão da Liga Europa, de virada, por 2 a 1 nesta quinta-feira, 24, e ergueu a Supercopa da Europa. O jogo realizado na Puskás Arena, na capital húngara, foi realizado com a presença de cerca de 20 000 pessoas (30% da capacidade do estádio).

A equipe espanhola saiu na frente com gol do argentino Lucas Ocampos, de pênalti, mas o alemão Leon Goretzka empatou ainda no primeiro tempo. O empate se manteve no tempo regulamentar e, na prorrogação, o espanhol Javi Martínez marcou, de cabeça, o gol do título.

Esta foi a quarta taça do Bayern em 2020, o primeiro na temporada 2020/2021 – na anterior, faturou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, além da Champions.