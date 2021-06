Bastidores da Copa América e Brasileirão: o resumo do fim de semana

O fim de semana foi mais agitado fora de campo do que dentro. Nos bastidores da Copa América, Rogério Caboclo foi afastado por 30 dias da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente Jair Bolsonaro reafirmou seu apoio à realização da competição em solo brasileiro e a Argentina confirmou sua participação no torneio. Já dentro das quatro linhas, a Bélgica venceu a Croácia em amistoso preparatório para a Eurocopa, e o Brasileirão teve alguns destaques, como a primeira vitória do Corinthians sob o comando de Sylvinho e a recuperação do Santos. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Bastidores da Copa América

Rogério Caboclo foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por 30 dias por uma decisão do Conselho de Ética, no domingo, 6, confirmaram dirigentes da entidade a PLACAR. A punição foi anunciada dois dias depois de Caboclo ser formalmente acusado de assédio moral e sexual por uma funcionária da entidade, segundo informações do site Ge.com.

No sábado, 5, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião via teleconferência, que teve a participação de Rogério Caboclo, então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e endossou seu apoio à realização da Copa América no Brasil, ainda que enfrente resistências principalmente de jogadores, que não confirmaram presença.

Por outro lado, a Associação de Futebol Argentino (AFA) confirmou a participação da seleção argentina na Copa América no Brasil por meio de uma nota oficial nas redes sociais, no domingo (6). Vale destacar que na semana passada, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, demonstrou preocupação sobre a realização da competição em solo brasileiro.

Rodada do Brasileirão

Alguns jogos movimentaram a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques, o Santos que desencantou contra o Ceará com brilho do Marinho, a derrota do São Paulo para o Atlético-GO, o primeiro triunfo do Corinthians sob o comando de Sylvinho e a vitória do Palmeiras contra a Chapecoense no Allianz Parque.

EU JÁ DISSE QUE FOI UM GOLAÇO? Pra ver e rever durante todo o intervalo! 🎨🐷#PALxCHA | 3×0#AvantiPalestra #JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/jpeIpgUlFt — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 6, 2021

Aquecimento para a Eurocopa

Em seu último compromisso antes da Eurocopa, a Bélgica venceu a Croácia em amistoso por 1 a 0, no domingo, 6, no estádio King Baudouin, em Bruxelas. O único gol da partida foi anotado por Romelu Lukaku. Pelo mesmo placar, a Inglaterra derrotou a Romênia, também em amistoso, com gol do atacante Marcus Rashford, de pênalti.

Emoção na Argentina

Os torcedores do Colón puderam acompanhar o clube conquistar o primeiro título de expressão em 116 anos de história. Na última sexta-feira, 4, a equipe de Santa Fé venceu o Racing por 3 a 0 e faturou a Copa da Liga Argentina. Até então, a única taça relevante do time era a segunda divisão, em 1965. Na internet, alguns vídeos viralizaram e os que chamaram mais atenção foram de torcedores idosos chorando pela conquista da taça do clube argentino.

91 AÑOS ESPERANDO ESTE MOMENTO, ESTO ES PARA VOS ABUELO, GRACIAS COLON TE AMAMOS CON LOCURA

SOMOS CAMPEONES CARAAJOOOOOOOOOO pic.twitter.com/UAzC7ipTKX — Nati (@NatiAbat) June 5, 2021

Lusa na Série D

Depois de quatro anos sem disputar uma competição de âmbito nacional, a Portuguesa estreou na Série D do Campeonato Brasileiro desta temporada com um empate. Neste sábado, 5, a Lusa recebeu o Cianorte, no Canindé e o placar terminou em 2 a 2.