Barcelona voltará a ter um goleiro brasileiro depois de 88 anos

O goleiro Neto, de 29 anos, foi contratado nesta quinta-feira, 27, pelo Barcelona. Em 88 anos, ele será o primeiro brasileiro no gol da equipe e vai disputar vaga com o alemão Ter Stegen, o titular. Neto assinou contrato até 2023 e chegou por 26 milhões de euros (113,8 milhões de reais) fixos, mais nove milhões de euros (39,4 milhões de reais) variáveis, de acordo com metas, pagos ao Valencia, seu ex-clube.

O único goleiro brasileiro que o Barcelona já teve foi Jaguaré, que disputou doze partidas amistosas pelo clube entre 1931 e 1932. Nascido no Rio de Janeiro, destacou-se pelo Vasco e, na passagem do clube pela Europa, ficou no Barcelona, após disputar dois jogos no gol vascaíno contra o time catalão. Seu retorno ao Brasil em 1932 aconteceu após um desentendimento com a diretoria do Barcelona.

Neto, revelado pelo Athletico-PR em 2009, foi jogar na Europa em 2011, pela Fiorentina, clube que defendeu até 2015. Entre 2015 e 2017 foi reserva de Buffon na Juventus, jogando em algumas partidas, até ser contratado pelo Valencia em 2017. Pela seleção brasileira, disputou a Copa América de 2015 como reserva. Sua única partida pelo Brasil como titular foi em 2018, em vitória por 5 a 0 sobre o El Salvador, em amistoso.

Neto chega ao Barcelona para o lugar do holandês Jasper Cillessen, que era reserva imediato do alemão Ter Stegen e foi vendido ao Valencia, e deverá ser usado nas partidas da Copa do Rei e em algumas partidas do Campeonato Espanhol, em que o clube vá poupar seus titulares.