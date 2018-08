Barcelona vence Boca Juniors com dois gols brasileiros

O Barcelona apresentou seu elenco para a temporada 2018/2019 na disputa do Troféu Joan Gamper, no Camp Nou. No tradicional torneio amistoso que abre a temporada do clube, os catalães venceram o Boca Juniors por 3 a 0, com dois gols brasileiros, marcados por Malcom e Rafinha.

O time espanhol começou com boa parte de seus titulares, com Suárez e Jordi Alba no banco de reservas. Em campo, os brasileiros Coutinho e Malcom estiveram entre os titulares, sendo que este marcou o primeiro gol do jogo, aos 18 minutos. Ainda no primeiro tempo, Messi marcou o segundo.

O Boca Juniors disputou a partida com um time misto. Os principais jogadores, Tevez e Pavón entraram no segundo tempo. O Barcelona também fez muitas substituições e colocou em campo outros dois brasileiros: Arthur e Rafinha. O Barcelona estreia no Campeonato Espanhol no sábado, contra o Alavés.