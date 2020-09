Barcelona vence amistoso com belos gols de Messi e Philippe Coutinho

Lionel Messi pode até ter permanecido no Barcelona à contragosto, para evitar problemas judiciais, mas nesta quarta-feira, 16, demonstrou o talento habitual na vitória por 3 a 1 sobre o Girona, no segundo amistoso de pré-temporada sob o comando do novo técnico, Ronald Koeman, no estádio Johan Cruyff, na província catalã de Sant Joan Despí.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O craque argentino marcou dois gols, um deles um golaço de perna direita. O meia brasileiro Philippe Coutinho, de volta ao clube depois de conquistar o título da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, também balançou as redes, completando uma belíssima jogada coletiva (assista aos gols, abaixo). Samu Sainz descontou para o Girona, clube que disputa a segunda divisão espanhola.

Nesta partida, o Barcelona estreou seu controverso terceiro uniforme para a temporada, nas cores rosa e verde. Sem Luís Suárez, que tem contrato e segue treinando no clube, mas já foi avisado por Koeman que não está em seu planos, o time catalão foi a campo com Messi, Coutinho, Antoine Griezmann e o jovem português Francisco Trincão, contratado junto ao Braga na última janela de transferências, no ataque. O jovem de 20 anos deu a assistência para o gol de Coutinho.

Tentando se recuperar de uma grave crise esportiva e política, acentuada pela derrota por 8 a 2 para o Bayern na semifinal da última Liga dos Campeões, o Barcelona soma duas vitórias na pré-temporada. A última, também por 3 a 1, foi diante do Gimnàstic Tarragona. No próximo sábado 19, o time enfrenta o Elche pelo Troféu Joan Gamper e no dia 27 estreia no Campeonato Espanhol diante do Villarreal.

🤩 Excelente jogada do ataque do Barça e GOL de @Phil_Coutinho 🇧🇷 🔵🔴 #BarçaGirona 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/w9XOkVhGQG — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) September 16, 2020 Continua após a publicidade