Barcelona tropeça de novo e se complica na disputa pelo título espanhol

Pela segunda rodada consecutiva, o Barcelona desperdiçou a chance de assumir a liderança e agora se complicou na acirrada disputa pelo título do Campeonato Espanhol. Jogando em Valência, o time catalão empatou em 3 a 3 com o Levante na noite desta terça-feira, 11, e se manteve na segunda colocação, com 76 pontos, um a menos que o líder Atlético de Madri e um a mais que o terceiro colocado Real Madrid. Os times da capital, no entanto, ainda jogam nesta 36ª e antepenúltima rodada.

O Barcelona teve um primeiro tempo tranquilo, no qual abriu dois gols de vantagem. Lionel Messi marcou o primeiro em uma bela finalização e Pedri completou passe de Ousmane Dembelé e marcou o segundo. Parecia que a liderança provisória viria de forma tranquila. Foi engano. Em apenas três minutos, entre os 11 e os 14 da segunda etapa, o Levante empatou com gols de Gonzalo Melero e José Luís Morales.

O time catalão ainda chegou ao terceiro, com Dembelé, mas aos 37 minutos Sergio León selou a decepção do Barcelona, que agora precisará vencer o Celta de Vigo e o Eibar nas últimas rodadas e torcer contra os rivais de Madri. O Atlético enfrenta nesta quarta-feira, 12, a Real Sociedad, e o Real Madrid visita o Granada.