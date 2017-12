Barcelona supera Villareal e mantém vantagem na liderança

Pressionado com as vitórias dos adversários na briga pelo título e por dois empates nas últimas rodadas, o Barcelona voltou a vencer neste domingo no Campeonato Espanhol. A equipe superou o Villareal por 2 a 0, pela 15ª rodada do torneio, e manteve vantagem confortável na liderança da competição.

O Barcelona abriu o placar com gol do uruguaio Luis Suárez, aos 27 minutos da segunda etapa, e contou com vacilo da zaga adversária para o argentino Lionel Messi fechar a conta, aos 38, e fazer seu 14º gol na artilharia do torneio.

Com as vitórias de Atlético de Madri, Valencia e Real Madrid, o Barcelona lidera com 39 pontos. A equipe catalã têm quatro pontos de vantagem sobre o Valencia, segundo colocado, seis para o Atlético, terceiro na tabela e oito para o rival Real Madrid.

(Com AFP)