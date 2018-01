Barcelona segue na cola de Arthur do Grêmio, diz jornal espanhol

Na época da divulgação de seu último balanço patrimonial, em dezembro do ano passado, a direção do Grêmio afirmou que pretende arrecadar ao menos 62 milhões de reais em venda de atletas em 2018. Para cumprir tal meta, há gente que aposta na negociação do volante Arthur, um dos destaques da equipe campeã da Copa Libertadores de 2017. E o jornal espanhol Marca aposta que o destino mais provável do jogador de 21 anos é o Barcelona, que acabou de contratar outro meia brasileiro, Philippe Coutinho.

De acordo com a publicação, as tratativas entre gremistas e o time catalão estão em estágio avançado. Um dos representantes do clube no Brasil, o empresário André Cury, está em Porto Alegre para acertar a contratação de Arthur até o fim deste mês. Embora tenha vários jogadores de meio-campo no elenco (o croata Ivan Rakitic, os brasileiros Paulinho e Coutinho, o português André Gomes e os espanhóis Denis Suarez, Sergi Roberto e Andrés Iniesta) o Barça se prepara para a renovação de seu elenco.

A ideia, inclusive, não é contar com Arthur imediatamente. Os dirigentes do Barcelona pretendem emprestá-lo ao próprio Grêmio por mais um ano, até julho de 2019. Esta condicional faz parte da estratégia do clube espanhol em tentar baratear o custo da negociação: 50 milhões de euros é o valor da multa contratual do atleta e o presidente gremista, Romildo Bolzan, insiste que não negociará o jogador por menos desse valor. Ainda segundo o Marca, quem compete com o Barça na disputa por Arthur é a Inter de Milão, da Itália.