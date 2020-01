Barcelona quase sofre vexame, mas se classifica na Copa do Rei

O Barcelona sofreu, mas conseguiu se classificar nesta quarta-feira 22 às oitavas de final da Copa do Rei ao vencer por 2 a 1, de virada, o modesto UD Ibiza, da terceira divisão da Espanha, graças a dois gols do francês Antoine Griezmann.

Sem Lionel Messi, Sergio Busquets e Gerard Piqué, poupados pelo técnico recém-chegado Quique Setién, o Barça sequer conseguiu dar um chute a gol no primeiro tempo, apesar de contabilizar mais de 80% de posse de bola, e permitiu que o Ibiza abrisse o placar logo aos 9 minutos com Javier Perez Mateo.

No segundo tempo, Griezmann assumiu a responsabilidade, empatando a partida para o Barcelona aos 27 minutos e virando com um gol nos acréscimos.

Real Madrid também sofreu – Já o Real contou com uma boa atuação do goleiro Alphonse Areola para passar de fase. Também jogando como visitante, a equipe merengue saiu na frente com gol de Gareth Bale, vantagem que durou até o fim do primeiro tempo.

Pouco após a volta do vestiário, Álvaro Romero deixou tudo igual para os donos da casa, que buscavam aproveitar qualquer erro do time treinado por Zinedine Zidane. No entanto, foi o próprio Unionistas que vacilou, com um gol contra de Juan Góngora, deixando a vitória bem encaminhada para o Real.

(com Agências AFP e EFE)