Barcelona paga R$ 161 milhões por zagueiro francês do Sevilla

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro francês Clément Lenglet. De acordo com o clube espanhol, a transferência vai acontecer por meio do pagamento de sua multa rescisória de 35,9 milhões de euros (cerca de 161 milhões de reais) ao Sevilla. O contrato com o defensor será de cinco anos.

“O jogador chega ao Barcelona depois do êxito esportivo no Sevilla, onde comandou o quadro defensivo com elegância e determinação. Canhoto, destaca-se pelo seu bom toque e pela combinação de força e inteligência”, diz trecho da descrição das características do zagueiro no site do clube espanhol.

Revelado pelo Nancy, da França, Lenglet foi contratado pelo Sevilla há dois anos. O defensor foi titular em 52 jogos na última temporada e fez quatro gols. Ele ganhou espaço na equipe depois da saída do técnico argentino Jorge Sampaoli, há pouco mais de um ano.

Para ser titular do Barcelona, Lenglet terá a concorrência dos zagueiros da “qualidade e experiência” de Gerard Piqué, Thomas Vermaelen e Samuel Umtiti, de acordo com o comunicado da contratação. Publicado no site oficial do clube, a lista não incluiu Yerry Mina.