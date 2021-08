Barcelona não sente falta de Messi e vence na estreia do Espanhol

Na primeira partida após a saída de Lionel Messi, o Barcelona venceu pela estreia do Campeonato Espanhol. Neste domingo, 15, o clube catalão derrotou a Real Sociedad, no Camp Nou, por 4 a 2. Martin Braithwaite marcou duas vezes e Gerard Piqué e Sergi Roberto ampliaram para o time da casa. Os visitantes descontaram com Lobete e Oyarzabal.

Na próxima rodada, o Barcelona visita o Athletic Bilbao no sábado, 21, às 17h (de Brasília). Já a Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano no domingo, 22, às 12h.

Na partida, o time de Ronald Koeman, que não contava com jogadores como Aguero, Dembelé e Ter Stegen, abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Depay cobrou falta pela direita e o zagueiro Piqué subiu sozinho na entrada da pequena área para cabecear para o fundo da rede.

Já no final da primeira etapa, aos 46 minutos, o Barça ampliou. De Jong cruzou pela direita e o atacante Braithwaite apareceu sozinho no segundo pau para testar para o gol.

No segundo tempo, aos 13 minutos, o time da casa fez o terceiro. Jordi Alba recebeu de Depay e bateu cruzado. O goleiro Remiro espalmou e Braithwaite, livre, apenas empurrou para a meta.

O Real Sociedad descontou aos 36 minutos da etapa final. O atacante Lobete recebeu um excelente lançamento nas costas do brasileiro Emerson e mandou para a rede.

Pouco depois, aos 39 minutos, o time visitante marcou pela segunda vez. Em cobrança de falta, Oyarzabal bateu no ângulo de Neto e diminuiu a desvantagem para o Real.

Já aos 45 minutos do segundo tempo, o Barcelona fechou o placar. Griezmann iniciou a jogada e tocou para Braithwaite pelo lado direito, que cruzou para a área. Sergi Roberto apareceu livre e marcou o quarto do time da casa.

The first goal celebration of 2021-22: pic.twitter.com/Ie7fywXL6f — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2021