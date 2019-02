Barcelona massacra Real Madrid com show de Suárez

O Barcelona massacrou o Real Madrid na partida de volta da semifinal da Copa do Rei. Com vitória por 3 a 0, com dois gols de Suárez, que também participou do outro, contra de Varane, o time catalão classificou-se para a final depois do empate por 1 a 1 no Camp Nou, na partida de ida, no dia 6 de fevereiro.

Até o intervalo, a partida ficou empatada por 0 a 0, resultado que classificava o Real para a final, pelo gol marcado em Barcelona. Vinícius Junior e Benzema tiveram chances claras de gol para o time da casa, mas finalizaram para fora ou pararam no goleiro Ter Stegen.

Com cinco minutos da segunda etapa, Suárez marcou o primeiro do jogo, após cruzamento de Dembelé pela esquerda. O Real Madrid pressionou, mas 19 minutos depois, Dembelé cruzou novamente pela direita e Varane cortou para dentro do gol antes de Suárez tocar na bola.

Aos 28, Suárez sofreu pênalti e cobrou com categoria, lembrando Loco Abreu, com cavadinha no canto oposto de Keylor Navas.

Com a vitória, o Barcelona enfrenta o vencedor de Real Betis e Valencia, que se enfrentam nesta quinta-feira, depois do empate por 2 a 2 em Sevilha. Barcelona e Real Madrid voltam a se enfrentar no sábado, 2, no mesmo Santiago Bernabéu, em Madri.