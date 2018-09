Barcelona lançará camisa comemorativa com ‘retalhos’

Para celebrar os 20 anos de parceria com a Nike, o Barcelona lançará uma camiseta comemorativa com “retalhos” de uniformes marcantes do time nas últimas duas décadas. O site britânico Footy Headlines, especializado em artigos esportivos, divulgou nesta quarta-feira imagens do exótico modelo, que será lançado oficialmente em outubro.

A camisa “Frankenstein”, em diferentes tons de azul e grená, tem pequenos pedaços de vários uniformes usados entre 1998 e 2018. A gola nas cores da bandeira da Catalunha, por exemplo, foi usada em 2015, quando o Barcelona venceu a Liga dos Campeões. No centro da camisa, destacam-se as controversas listras na horizontal usadas na temporada 2016.

Segundo o site britânico, as camisas serão vendidas também em versões femininas. Não há previsão de que o Barcelona utilize o modelo retalhado em jogos oficiais.

Um dia antes da divulgação das imagens da camisa comemorativa, o jornal catalão Sport informou que na próxima temporada o Barcelona deve chocar novamente os torcedores mais tradicionalistas com um inédito uniforme quadriculado.