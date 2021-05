Barcelona goleia Chelsea e conquista a Liga dos Campeões feminina

O Barcelona não encontrou dificuldades para derrotar o Chelsea e conquistar pela primeira vez a Liga dos Campeões feminina. Na grande decisão disputada no estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia, neste domingo, 19, o clube espanhol goleou o inglês por 4 a 0 e conseguiu o inédito título.

Os gols da vitória foram anotados ainda no primeiro tempo por Melanie Leupolz (contra), Alexia Putellas, Aitana Bonmatí e Caroline Graham Hansen. O título do time catalão quebra uma hegemonia do Lyon, que foi pentacampeão consecutivo nas últimas cinco temporadas.

A taça coroa uma grande temporada do Barça, que assegurou o bicampeonato consecutivo do Campeonato Espanhol no último fim de semana, com oito rodadas de antecedência e 100% de aproveitamento na competição, com 26 vitórias em 26 jogos. Na próxima rodada, o clube encara o Athletic Club, nesta quarta-feira, 19. O time catalão também está vivo na Copa da Rainha, em que encara o Madrid Club, pela semifinal, no próximo dia 26.

Apesar da derrota, o Chelsea já tem dois títulos garantidos na temporada, do Campeonato Inglês e da Copa da Liga Inglesa. O clube ainda disputa a Copa da Inglaterra e enfrenta o Everton pelas oitavas de final, nesta quinta-feira, 20.