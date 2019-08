Barcelona fará nova proposta por Neymar, diz jornal francês

O Barcelona não desistiu de contratar Neymar e apresentará uma nova proposta ao Paris Saint-Germain na próxima semana, apesar das altas exigências do clube francês, segundo o jornal francês Le Parisien.

A publicação afirma que o clube catalão fará uma nova oferta pelo brasileiro, mas é difícil prever qual será a proposta, já que Philippe Coutinho, um dos jogadores que poderiam ser envolvidos em uma eventual troca, foi emprestado ao Bayern de Munique.

De acordo com a imprensa espanhola, o PSG tinha aceitado vender Neymar em uma operação que incluísse algum jogador em troca, mas exigia pelo menos 100 milhões de euros e que fossem dois jogadores de uma lista restringida que contava com Coutinho e Ousmane Dembélé. O problema é que Coutinho não é mais uma opção e Dembelé já comunicou aos dirigentes e ao técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, que quer permanecer no clube catalão.

Le Parisien especula que o interesse manifestado pelos dirigentes do Barça pode ser simplesmente para dar a impressão que o clube se esforça na operação e satisfazer Lionel Messi, que fez pressão pela volta de Neymar. De qualquer forma, os dirigentes do Barcelona também estariam à espera que Neymar manifestasse claramente o desejo de voltar a vestir a camisa do clube.

O Real Madrid ainda é uma opção. Tanto o Le Parisien quanto o L’Équipe afirmam neste domingo, 18, que o clube ainda não encerrou os contatos com o representante do jogador, o israelense Pini Zahavi.