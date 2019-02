Barcelona e Real Madrid empatam na semifinal da Copa do Rei

Barcelona e Real Madrid empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei, no Camp Nou. Lucas Váquez marcou para a equipe da capital e o brasileiro Malcom empatou para o atual tetracampeão do torneio. O jogo decisivo acontece no próximo dia 27, no Santiago Bernabéu. Betis e Valencia abrem a outra semifinal na quinta-feira, 7, em Sevilla.

Havia a expectativa de que Lionel Messi começasse entre os titulares, mas, se recuperando de uma lesão sofrida na partida do último fim de semana, contra o Valencia, o craque argentino começou como opção. Pelo Real Madrid, o técnico Santiago Solari apostou na boa fase de Vinícius Junior e escalou o jovem de 18 anos, que fez sua estreia no clássico, deixando Gareth Bale no banco.

O Real foi melhor na primeira etapa e marcou logo aos seis minutos, após cruzamento de Vinicius Junior que encontrou Karim Benzema; o francês dominou tirando Jordi Alba do lance e tocou para Lucas Vásquez empurrar para as redes. Demonstrando a mesma personalidade das outras partidas, Vinicius tentou jogadas individuais, mas falhou algumas vezes no toque final – numa das jogadas, não passou para Toni Kroos, livre, que o repreendeu.

Mesmo jogando em casa, o Barcelona sofreu na primeira metade, mas conseguiu o empate logo no início do segundo tempo, com outro jovem atleta brasileiro: Malcom, que ainda busca se firmar no time e ganhou a chance com a lesão de Messi, aproveitou sobra na área, depois que Sergio Ramos tirou em cima da linha um chute de Luis Suárez, e bateu colocado para vencer Keylor Navas.

Em má fase, o brasileiro Philippe Coutinho pouco apareceu no jogo e foi o escolhido para deixar o campo para a entrada de Messi. Vinicius Junior também saiu, dando lugar a Bale, que teve uma boa oportunidade, de frente para o gol, mas foi travado pela zaga. O jogo seguiu com poucas chances e o empate se manteve.