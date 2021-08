Barcelona deve dispensar 5 nomes até o dia 30; Coutinho pode sair

O Barcelona tem até dez dias, data de fechamento da atual janela de transferências europeia, para definir a saída de pelo menos cinco nomes do atual elenco para conseguir se adequar as novas exigências financeiras impostas por La Liga, responsável pela gestão do Campeonato Espanhol. De acordo com o jornal catalão Sport, o zagueiro francês Samuel Umtiti e o meio campista bósnio Miralem Pjanic estão os mais cotados. O brasileiro Philippe Coutinho também pode deixar o clube.

Umtiti é considerado um dos casos mais delicados. O jogador não é mais aproveitado pelo técnico Ronald Koeman, mas, mesmo assim, não abdica do alto salário e tem rejeitado a ofertas. De acordo com a publicação, a última procura foi do Mônaco.

Pjanic, por sua vez, é alvo de especulações na Inter de Milão, mas, até o momento, ainda não tem propostas oficiais para deixar o clube. Ele chegou ao clube em junho de 2020, contratado da Juventus, em negociação que também envolveu a saída do volante Arthur.

Outro caso que incomoda ao clube é o de Coutinho, dono de um dos maiores salários do atual elenco, mas com rendimento questionado dentro de campo, além de histórico com lesões. A ideia com relação ao brasileiro seria emprestá-lo novamente, assim como ocorreu na temporada 2019/2020 para o Bayern de Munique. Apesar disso, o técnico holandês Ronald Koeman faz lobby por sua permanência.

“Conto com ele . Para mim, Coutinho pode ser um jogador importante para o Barça. Fez jogos no início do ano passado e depois teve uma lesão que durou mais do que esperávamos. E, sim, conto mesmo com ele para essa temporada”, afirmou Koeman.

O atacante dinamarquês Braithwaite também pode ser um dos nomes. Ele foi contratado pelo último presidente do clube Josep Maria Bartomeu, envolvido em uma série de investigações e polêmicas. Ilaix Moriba, jovem espanhol nascido em Guiné e considerado uma das maiores revelações do clube, também pode sair devido a resistência na renovação de contrato.