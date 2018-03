Barcelona decepciona e só empata com o Las Palmas

O Barcelona decepcionou na 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando como visitante, o time empatou em 1 a 1 com o Las Palmas, nas Ilhas Canárias, e chegou aos 66 pontos, cinco a mais que o segundo colocado Atlético de Madri e quinze a mais que o terceiro colocado Real Madrid, faltando 12 rodadas para o fim.

O Barcelona saiu na frente aos 21 minutos, com um golaço de falta do atacante Messi. Logo com três minutos do segundo tempo, o Las Palmas empatou com Calleri, que cobrou o pênalti no ângulo esquerdo de Ter Stegen. Philippe Coutinho entrou aos 12 minutos, mas o clube visitante não conseguiu marcar o segundo gol, e ainda correu riscos.

Essa foi a primeira vez que o treinador do Las Palmas, Paco Jémez, conseguiu tirar pontos do clube catalão. No passado, dirigindo o Rayo Vallecano, foram oito jogos, com oito derrotas, sendo seis goleadas.

O Barcelona perdeu a chance de ampliar ainda mais a vantagem para os rivais de Madri, mas ainda segue invicto no torneio nacional.

