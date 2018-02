Barcelona dá os parabéns a Neymar… e torcedores reclamam

Apesar das disputas judiciais e da forma conturbada com a qual o brasileiro deixou o clube rumo ao Paris Saint-Germain, o Barcelona usou suas redes sociais nesta segunda-feira para parabenizar Neymar por seu aniversário de 26 anos. “Feliz aniversário, Neymar”, escreveu o clube na legenda de um vídeo de um belo gol de Neymar pelo Barça, contra o Elche.

A maioria dos torcedores que comentaram no vídeo mostrou que a mágoa persiste. “Delete”, foi o pedido de muitos, enquanto alguns poucos elogiaram a atitude do clube. Neymar comemorou seu aniversário com uma festa de gala em Paris na madrugada desta segunda, com a presença de todo o elenco do PSG.