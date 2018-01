Barcelona dá as boas-vindas ao zagueiro Mina

O Barcelona confirmou na manhã desta quinta-feira a contratação do zagueiro Yerry Mina. O clube catalão pagou 11,8 milhões de euros (mais de 45 milhões de reais) para tirar o jogador do Palmeiras. Mina se tornará o primeiro colombiano a defender o Barcelona e firmou contrato até julho de 2023.

Em suas redes sociais, o Barcelona realizou diversas ações para apresentar sua nova contratação à torcida. No site do clube, aparece uma lista de “10 coisas que você deveria saber sobre Yeery Mina” , como o fato de o colombiano ser o jogador mais alto do elenco (com 1.95 m, superou Gerard Piqué em 1 cm) e ter começado a jogar futebol como goleiro.

O jogador de 23 anos desembarcará nesta tarde em Barcelona e deve ser apresentado nesta semana no Camp Nou. Mina chega para suprir uma das carências do elenco do técnico Ernesto Valverde. O argentino Javier Mascherano, que atuou como zagueiro nos últimos anos, deve ser vendido ao Hebei Fortune, da China, ao fim da temporada e, segundo o diário Sport, atuará como “guia” de Mina nos próximos meses antes da passagem de bastão.