Barcelona bate recorde no Campeonato Espanhol

O Barcelona empatou em 1 a 1 com o Espanyol, neste domigno, sob chuva, no estádio Cornellà-El Prat, e aumentou sua invencibilidade para 22 partidas no Campeonato Espanhol. Piqué marcou o gol que levou o Barcelona à quebra de um recorde na competição: nunca o Barça ficou 22 partidas sem perder em uma única edição do torneio. Vaiado pela torcida rival durante toda a partida, o zagueiro Piqué, de cabeça, marcou aos 37 minutos da etapa final o gol que assegurou o empate ao Barcelona e provocou os torcedores do Espanyol, colocando o dedo na boca pedindo silêncio.

O empate levou o líder Barcelona aos 58 pontos; o Atlético de Madrid é o segundo colocado.

O jogo – O Barcelona teve muito mais posse de bola – 73% -, mas não esteve muito inspirado. Com Messi no banco e Philippe Coutinho e Paulinho coo titulares, o time de Ernesto Valverde sofreu com a forte marcação do Espanyol e com as más condições do gramado, cheio de poças.

O Espanyol abriu o placar com o centroavante Gerard Moreno. Ele recebeu cruzamento de Garcia da direita e subiu de cabeça para marcar aos 21 minutos. Messi entrou aos 9 do Segundo tempo e fez cruzamento para Piqué empatar o jogo de cabeça aos 37 minutos.