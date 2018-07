Barcelona atravessa Roma e acerta com Malcom, ex-jogador do Corinthians

O Barcelona anunciou a contratação do atacante Malcom nesta terça-feira, em suas redes sociais. O brasileiro estava de malas prontas para a Roma, que havia confirmado o acordo com o Bordeaux pelo ex-jogador do Corinthians na última segunda, por 159 milhões de reais (36 milhões de euros), mas o Barcelona, na última hora, ofereceu 179 milhões de reais (41 milhões de euros) e o clube francês aceitou.

O vínculo de Malcom com o Barcelona vai até 2023 e a chegada do brasileiro pode significar a saída do atacante Ousmane Dembelé, campeão do mundo com a seleção francesa. Segundo nota publicada pelo Barcelona, Malcom vai desembarcar na Catalunha ainda nesta terça e vai realizar exames médicos na próxima quarta.

Formado na base do Corinthians, Malcom foi vendido para o Bordeaux em fevereiro de 2016 e teve seu melhor desempenho na última temporada, quando marcou 12 gols em 38 jogos disputados. Após passar por exames médicos, Malcom vai se juntar ao elenco do Barcelona nos Estados Unidos para a disputa de um torneio amistoso.