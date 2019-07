Barcelona anuncia a contratação do atacante francês Antoine Griezmann

Griezmann é do Barcelona. Nesta sexta-feira, o clube catalão anunciou em sua página oficial que pagou a multa rescisória de 120 milhões de euros estipulada pelo Atlético de Madrid, clube que detinha os direitos federativos do atacante francês, liberando-o para assinar com seu próximo time. O Barça anunciou que o vínculo de Griezmann com a equipe azul-grená terá duração de cinco temporadas, até junho de 2024, e a cláusula de rescisão será de impressionantes 800 milhões de euros. Os detalhes da apresentação do reforço ainda não foram divulgados.

Na nota oficial divulgando o acordo com o atacante francês, campeão do mundo com sua seleção na Copa da Rússia, no ano passado, o clube catalão diz que agora Griezmann pode se tornar “um dos jogadores mais decisivos do planeta”. Assim descreve o Barcelona sua nova contratação: “O atacante francês pode atuar em todas as posições de ataque, embora a tendência é que jogue pelo lado esquerdo. Griezmann é um jogador ágil, com capacidade de criar jogadas coletivas ou defini-las de maneira individual, acostumado a atuar defensivamente exercendo pressão no adversário. Muito perigoso na transição da defesa para o ataque, ele domina o jogo de posição e tem um bom chute de longa distância, feito que o torna um futebolista muito perigoso nas imediações da grande área”

Com a chegada de Griezmann, o Barcelona supre finalmente o vazio causado pela saída de Neymar, que deixou o clube catalão em 2017 para assinar com o Paris Saint-Germain. O Barça até tentou substituir o brasileiro com outro jogador, o francês Ousmane Dembélé, que não atendeu plenamente as expectativas. A contratação de um nome de peso para a ponta esquerda inviabilizará o retorno de Neymar ao Barcelona, como tanto se especula? No agitado mercado europeu, só o tempo trará a resposta definitiva.